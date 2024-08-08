Норвегія обурена рішенням Ізраїлю відкликати акредитацію в дипломатів у Палестині

Міністр закордонних справ Норвегії Еспер Барт Ейде заявив, що викликав представника посольства Ізраїлю після рішення цієї країни відкликати дипломатичний статус норвезьких дипломатів у Палестинській автономії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Раніше в четвер Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що відкликає дипломатичний статус "восьми норвезьких дипломатів".

Його очільник Ісраель Кац послався на нещодавнє визнання Норвегією Палестинської держави та підтримку Міжнародного кримінального суду, який вирішує, чи видати ордери на арешт ізраїльського керівництва через дії в секторі Гази.

Реклама:

Очільник норвезького МЗС Еспен Барт Ейде заявив, що був здивований заявою ізраїльського візаві та викликав представника Ізраїлю в Норвегії, "щоб висловити протест проти цього рішення".

"Ми від самого початку очікували, що може бути реакція на обрану нами позицію (щодо визнання Палестинської держави. – Ред.), але ми здивовані тим, що вони вирішили зробити це, і особливо зараз", – сказав він журналістам.

Норвегія, а також Іспанія та Ірландія оголосили про визнання Палестинської держави наприкінці травня.

У відповідь на це Ізраїль відкликав своїх послів з цих трьох держав для "термінових консультацій".

Адміністрація президента США Джо Байдена не підтримала одностороннє визнання Іспанією, Ірландією і Норвегією Палестинської держави, але підтримує таке визнання в принципі шляхом дипломатичних переговорів.