Рейтинг прем'єра Британії помітно впав і став таким, як до виборів

За п’ять тижнів після дострокових парламентських виборів у Великій Британії рейтинг схвалення нового прем’єра, лідера Лейбористської партії Кіра Стармера впав і став таким же, як до початку липня.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить опитування YouGov.

Перед виборами 4 липня 36% британських виборів ставились до Стармера прихильно, а 54% – негативно. Одразу після голосування суттєво зросло позитивне ставлення до лідера лейбористів і сягнуло 44%.

Нині ж до британського прем’єра позитивно ставляться 37%, а негативно – 53%, причому його "антирейтинг" падає другий тиждень поспіль, кажуть у YouGov.

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Агентство вказує, що ці результати контрастують із рейтингом схвалення колишнього прем’єра-лейбориста Тоні Блера на посаді (перемогу Стармера оглядачі порівнювали з Блером): він залишався стабільно вищим за передвиборчий показник протягом двох років після виборів.

Хоча переважна більшість виборців, які голосували за Лейбористську партію, все ще позитивно ставляться до Стармера (76%), цей показник теж неухильно падає (одразу після виборів було 87%).

Попри падіння показників довіри, прем'єр-міністр Британії наразі є чи не найбільш рейтинговим політиком у країні, кажуть у YouGov.

Серед останніх подій, які вдарили по підтримці британської влади, – заворушення і протести проти міграції, приводом до яких стало вбивство трьох дівчат у Саутпорті на північному заході Англії.

Більше про останні вибори у Британії читайте в матеріалі "ЄвроПравди".