Рейтинг премьера Британии заметно упал и стал таким, как до выборов
Новости — Четверг, 8 августа 2024, 19:18 —
За пять недель после досрочных парламентских выборов в Великобритании рейтинг одобрения нового премьера, лидера Лейбористской партии Кира Стармера упал и стал таким же, как до начала июля.
Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует опрос YouGov.
Перед выборами 4 июля 36% британских выборов относились к Стармеру благосклонно, а 54% – отрицательно. Сразу после голосования существенно возросло положительное отношение к лидеру лейбористов и достигло 44%.
Сейчас же к британскому премьеру положительно относятся 37%, а отрицательно – 53%, причем его "антирейтинг" падает вторую неделю подряд, говорят в YouGov.
Агентство указывает, что эти результаты контрастируют с рейтингом одобрения бывшего премьера-лейбориста Тони Блэра на посту (победу Стармера обозреватели сравнивали с Блэром): он оставался стабильно выше предвыборного показателя в течение двух лет после выборов.
Хотя подавляющее большинство избирателей, голосовавших за Лейбористскую партию, все еще положительно относятся к Стармеру (76%), этот показатель тоже неуклонно падает (сразу после выборов было 87%).
Несмотря на падение показателей доверия, премьер-министр Британии пока является едва ли не самым рейтинговым политиком в стране, говорят в YouGov.
Среди последних событий, которые ударили по поддержке британской власти, – беспорядки и протесты против миграции, поводом к которым стало убийство трех девушек в Саутпорте на северо-западе Англии.
Больше о последних выборах в Британии читайте в материале "ЕвроПравды".