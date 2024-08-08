Рейтинг премьера Британии заметно упал и стал таким, как до выборов

За пять недель после досрочных парламентских выборов в Великобритании рейтинг одобрения нового премьера, лидера Лейбористской партии Кира Стармера упал и стал таким же, как до начала июля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует опрос YouGov.

Перед выборами 4 июля 36% британских выборов относились к Стармеру благосклонно, а 54% – отрицательно. Сразу после голосования существенно возросло положительное отношение к лидеру лейбористов и достигло 44%.

Сейчас же к британскому премьеру положительно относятся 37%, а отрицательно – 53%, причем его "антирейтинг" падает вторую неделю подряд, говорят в YouGov.

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Агентство указывает, что эти результаты контрастируют с рейтингом одобрения бывшего премьера-лейбориста Тони Блэра на посту (победу Стармера обозреватели сравнивали с Блэром): он оставался стабильно выше предвыборного показателя в течение двух лет после выборов.

Хотя подавляющее большинство избирателей, голосовавших за Лейбористскую партию, все еще положительно относятся к Стармеру (76%), этот показатель тоже неуклонно падает (сразу после выборов было 87%).

Несмотря на падение показателей доверия, премьер-министр Британии пока является едва ли не самым рейтинговым политиком в стране, говорят в YouGov.

Среди последних событий, которые ударили по поддержке британской власти, – беспорядки и протесты против миграции, поводом к которым стало убийство трех девушек в Саутпорте на северо-западе Англии.

Больше о последних выборах в Британии читайте в материале "ЕвроПравды".