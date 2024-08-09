Макрон заявив, що війну у секторі Гази час припинити

Президент Франції Емманюель Макрон на тлі очікувань якогось результату перемовин між Ізраїлем і ХАМАС заявив, що війну час припиняти.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Макрон висловив повну підтримку Парижа залученим до перемовин двох сторін представникам США, Єгипту і Катару.

The war in Gaza must stop.



This must be clear to everyone.



It is crucial for the people of Gaza, for the hostages, and for the stability of the region, which is at stake today.



Full support from France to the American, Egyptian, and Qatari mediators. Реклама: August 9, 2024

"Війна у Газі має припинитися. Це має бути очевидно для всіх. Це дуже важливо для населення Гази, для заручників і для стабільності регіону", – заявив президент Франції.

Держсекретар США Ентоні Блінкен днями заявляв, що перемовини щодо перемир’я на Близькому Сході – на фінальному етапі.

У четвер США, Єгипет і Катар опублікували спільну заяву, в якій закликали Ізраїль і ХАМАС відновити переговори щодо припинення вогню та угоди про звільнення заручників.

Вони зазначили, що спільно розробили рамкову угоду, і тепер "лишилося укласти лише деталі реалізації".

Ізраїль заявив, що відправить перемовників на запропоновані переговори наступного тижня. ХАМАС не відповів на заклик.

Глава Єврокомісії підтримала заклик до Ізраїлю та ХАМАС відновити переговори.