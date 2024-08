Макрон заявив, що війну у секторі Гази час припинити

Президент Франції Емманюель Макрон на тлі очікувань якогось результату перемовин між Ізраїлем і ХАМАС заявив, що війну час припиняти.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Макрон висловив повну підтримку Парижа залученим до перемовин двох сторін представникам США, Єгипту і Катару.

The war in Gaza must stop.



This must be clear to everyone.



It is crucial for the people of Gaza, for the hostages, and for the stability of the region, which is at stake today.



Full support from France to the American, Egyptian, and Qatari mediators.

