Макрон заявил, что войну в секторе Газы пора прекратить

Президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне ожиданий какого-то результата переговоров между Израилем и ХАМАС заявил, что войну пора прекращать.

Как сообщает "Европейская правда", короткое заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Макрон выразил полную поддержку Парижа привлеченным к переговорам двух сторон представителям США, Египта и Катара.

The war in Gaza must stop.



This must be clear to everyone.



It is crucial for the people of Gaza, for the hostages, and for the stability of the region, which is at stake today.



Full support from France to the American, Egyptian, and Qatari mediators.

