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Макрон заявил, что войну в секторе Газы пора прекратить

Новости — Пятница, 9 августа 2024, 15:09 — Мария Емец

Президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне ожиданий какого-то результата переговоров между Израилем и ХАМАС заявил, что войну пора прекращать.

Как сообщает "Европейская правда", короткое заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Макрон выразил полную поддержку Парижа привлеченным к переговорам двух сторон представителям США, Египта и Катара.

"Война в Газе должна прекратиться. Это должно быть очевидно для всех. Это очень важно для населения Газы, для заложников и для стабильности региона", – заявил президент Франции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на днях заявлял, что переговоры о перемирии на Ближнем Востоке – на финальном этапе.

В четверг США, Египет и Катар опубликовали совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня и соглашения об освобождении заложников.

Они отметили, что совместно разработали рамочное соглашение, и теперь "осталось заключить только детали реализации".

Израиль заявил, что отправит переговорщиков на предложенные переговоры на следующей неделе. ХАМАС не ответил на призыв.

Глава Еврокомиссии поддержала призыв к Израилю и ХАМАС возобновить переговоры.

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Франция Ближний Восток
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