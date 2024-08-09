Макрон заявил, что войну в секторе Газы пора прекратить

Президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне ожиданий какого-то результата переговоров между Израилем и ХАМАС заявил, что войну пора прекращать.

Как сообщает "Европейская правда", короткое заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Макрон выразил полную поддержку Парижа привлеченным к переговорам двух сторон представителям США, Египта и Катара.

The war in Gaza must stop.



This must be clear to everyone.



It is crucial for the people of Gaza, for the hostages, and for the stability of the region, which is at stake today.



Full support from France to the American, Egyptian, and Qatari mediators. Реклама: August 9, 2024

"Война в Газе должна прекратиться. Это должно быть очевидно для всех. Это очень важно для населения Газы, для заложников и для стабильности региона", – заявил президент Франции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на днях заявлял, что переговоры о перемирии на Ближнем Востоке – на финальном этапе.

В четверг США, Египет и Катар опубликовали совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня и соглашения об освобождении заложников.

Они отметили, что совместно разработали рамочное соглашение, и теперь "осталось заключить только детали реализации".

Израиль заявил, что отправит переговорщиков на предложенные переговоры на следующей неделе. ХАМАС не ответил на призыв.

Глава Еврокомиссии поддержала призыв к Израилю и ХАМАС возобновить переговоры.