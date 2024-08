У Британії арештували місцевого депутата, який закликав "перерізати горлянки" ультраправим

Поліція Великої Британії арештувала депутата Лейбористської партії міста Дартфорд, що в англійському графстві Кент, Рікі Джонса за підозрою в заохоченні до вбивства учасників антимігрантських заворушень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У соціальних мережах раніше з’явилось відео з протесту з Волтгемстоу (передмістя Лондона), організованого у відповідь на ультраправі та антимігрантські заворушення останніх днів.

На ньому чоловік, схожий на Джонса, говорить про "огидних нацистських фашистів" і закликає "перерізати їм усім горлянки і позбутися їх усіх".

Реклама:

"Mostly peaceful" in Walthamstow last night. 🥴 pic.twitter.com/BPKQdjPaw7