У Британії арештували місцевого депутата, який закликав "перерізати горлянки" ультраправим

Поліція Великої Британії арештувала депутата Лейбористської партії міста Дартфорд, що в англійському графстві Кент, Рікі Джонса за підозрою в заохоченні до вбивства учасників антимігрантських заворушень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У соціальних мережах раніше з’явилось відео з протесту з Волтгемстоу (передмістя Лондона), організованого у відповідь на ультраправі та антимігрантські заворушення останніх днів.

На ньому чоловік, схожий на Джонса, говорить про "огидних нацистських фашистів" і закликає "перерізати їм усім горлянки і позбутися їх усіх".

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"Mostly peaceful" in Walthamstow last night. 🥴 pic.twitter.com/BPKQdjPaw7 – CHARLIE SANSOM (@CharlieSansom) August 8, 2024

Після цього британська поліція заявила про арешт "чоловіка віком за 50 років" за підозрою в підбурюванні до вбивства і за правопорушення, передбачене законом про громадський порядок.

У Лейбористській партії Британії підтвердили, що на відео був їхній депутат, і оголосили про призупинення його членства. "Така поведінка є абсолютно неприйнятною, і ми не будемо з цим миритися", – заявив речник лейбористів.

Нагадаємо, хвиля заворушень почалася після резонансного нападу з ножем на танцювальний клас в Саутпорті поблизу Ліверпуля, в результаті якого троє малих дівчат загинули і ще близько 10 дітей і дорослих отримали поранення.

Безлади з антиіммігрантськими гаслами спровокували неправдиві чутки про те, що нападник-підліток нібито нещодавно прибув у країну як шукач притулку і є мусульманином. Розкриття особи хлопця, який насправді родом з Руанди і народився у Британії, не допомогло заспокоїти ситуацію.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.