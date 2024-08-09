Прем'єр Польщі визначився з кандидатом у єврокомісари

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що уряд країни визначив кандидата в комісари для нового складу Європейської комісії та оголосить його наступного тижня.

Про таке Туск сказав на пресконференції в п’ятницю, 9 серпня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

На питання про польського комісара в ЄС прем’єр Польщі сказав, що у нього були довгі переговори з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, з потенційними кандидатами і з президентом Анджеєм Дудою.

Туск додав, що наступного тижня зустрінеться з Дудою "віч-на-віч", а перед тим, на засіданні уряду у вівторок, оголосить свою пропозицію стосовно кандидатури комісара.

Реклама:

"Хочу сказати, що – скажу нескромно – я відчуваю себе в цьому компетентним… Мені здається, що Польща отримає дуже сильну позицію завдяки цій кандидатурі, яку я запропоную, і я очікую згоди голови Комісії на мою пропозицію", – підкреслив польський прем'єр.

Згідно з процедурою, уряд передає пропозицію про висунення комісара президенту, і той повинен дати свою згоду або відмовити у призначенні протягом 14 днів.

Урсула фон дер Ляєн, переобрана в Європейському парламенті на другий термін на посаді голови Єврокомісії, заявила про наміри в серпні провести співбесіди з майбутніми кандидатами на посади комісарів.

Вона просила країни ЄС запропонувати дві кандидатури – чоловіка та жінки, щоб сформувати гендерно збалансовану Єврокомісію.

Деякі з країн ЄС уже визначились зі своїми кандидатами, інші – ведуть переговори про те, який портфель отримають у новому складі виконавчого органу Євросоюзу.