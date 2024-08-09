Премьер Польши определился с кандидатом в еврокомиссары

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что правительство страны определило кандидата в комиссары для нового состава Европейской комиссии и объявит его на следующей неделе.

Об этом Туск сказал на пресс-конференции в пятницу, 9 августа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

На вопрос о польском комиссаре в ЕС премьер Польши сказал, что у него были долгие переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, с потенциальными кандидатами и с президентом Анджеем Дудой.

Туск добавил, что на следующей неделе встретится с Дудой "с глазу на глаз", а перед тем, на заседании правительства во вторник, объявит свое предложение по кандидатуре комиссара.

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"Хочу сказать, что – скажу нескромно – я чувствую себя в этом компетентным... Мне кажется, что Польша получит очень сильную позицию благодаря этой кандидатуре, которую я предложу, и я ожидаю согласия председателя Комиссии на мое предложение", – подчеркнул польский премьер.

Согласно процедуре, правительство передает предложение о выдвижении комиссара президенту, и тот должен дать свое согласие или отказать в назначении в течение 14 дней.

Урсула фон дер Ляйен, переизбранная в Европейском парламенте на второй срок на посту председателя Еврокомиссии, заявила о намерениях в августе провести собеседования с будущими кандидатами на должности комиссаров.

Она просила страны ЕС предложить две кандидатуры – мужчины и женщины, чтобы сформировать гендерно сбалансированную Еврокомиссию.

Некоторые из стран ЕС уже определились со своими кандидатами, другие – ведут переговоры о том, какой портфель получат в новом составе исполнительного органа Евросоюза.