У столиці Північної Ірландії паралельно проходить антиіммігрантська акція і контрпротест

У Белфасті, столиці Північної Ірландії, ввечері у п’ятницю паралельно проходить акція протесту проти імміграції та контрпротест, їх розділяє поліція.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Близько 500 осіб вийшли у центр Белфаста з гаслами проти расизму. Паралельно проходить зібрання протестувальників, які прийшли висловлювати невдоволення імміграцією. За словами кореспондента, останніх суттєво менше.

SkyNews

Групи протестувальників розділяє поліція та броньовані автомобілі.

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SkyNews

Перед цим у Белфасті п’ятий день поспіль була неспокійна ніч – у рамках ширших ультраправих протестів, що охопили всю територію Британії після резонансного вбивства дітей у Саутпорті.

Перед вихідними влада Великої Британії мобілізувала додаткові сили поліції на випадок заворушень і не виключає посилене регулювання соцмереж, аби запобігти поширенню дезінформації.

Понад 150 заарештованих за участь у заворушеннях вже постали перед судом. Десятки з них уже отримали вироки шляхом прискореного судового розгляду.

Нагадаємо, хвиля заворушень почалася після резонансного нападу з ножем на танцювальний клас в Саутпорті поблизу Ліверпуля, в результаті якого троє дівчаток загинули і ще близько 10 дітей і дорослих отримали поранення.

Безлади з антиіммігрантськими гаслами спровокували неправдиві чутки про те, що нападник-підліток нібито нещодавно прибув у країну як шукач притулку і є мусульманином. Розкриття особи хлопця, який насправді родом з Руанди і народився у Британії, не допомогло заспокоїти ситуацію.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.