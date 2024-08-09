В столице Северной Ирландии параллельно проходит антииммигрантская акция и контрпротест
В Белфасте, столице Северной Ирландии, вечером в пятницу параллельно проходит акция протеста против иммиграции и контрпротест, их разделяет полиция.
Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".
Около 500 человек вышли в центр Белфаста с лозунгами против расизма. Параллельно проходит собрание протестующих, которые пришли выражать недовольство иммиграцией. По словам корреспондента, последних существенно меньше.
Группы протестующих разделяет полиция и бронированные автомобили.
Перед этим в Белфасте пятый день подряд была неспокойная ночь – в рамках более широких ультраправых протестов, охвативших всю территорию Британии после резонансного убийства детей в Саутпорте.
Перед выходными власти Великобритании мобилизовали дополнительные силы полиции на случай беспорядков и не исключают усиленное регулирование соцсетей, чтобы предотвратить распространение дезинформации.
Более 150 арестованных за участие в беспорядках уже предстали перед судом. Десятки из них уже получили приговоры путем ускоренного судебного разбирательства.
Напомним, волна беспорядков началась после резонансного нападения с ножом на танцевальный класс в Саутпорте близ Ливерпуля, в результате которого трое девочек погибли и еще около 10 детей и взрослых получили ранения.
Беспорядки с антииммигрантскими лозунгами спровоцировали ложные слухи о том, что нападавший-подросток якобы недавно прибыл в страну как искатель убежища и является мусульманином. Раскрытие личности парня, который на самом деле родом из Руанды и родился в Британии, не помогло успокоить ситуацию.
Подробнее о протестах в Британии читайте в статье Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.