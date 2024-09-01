В Польше вступили в силу изменения, разрешающие военным бороды и татуировки

В Польше с 1 сентября вступили в силу подзаконные акты, которые позволяют военнослужащим носить бороды и татуировки.

Об этом сообщает Polsat News, информирует "Европейская правда".

Изменения были анонсированы в середине августа министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем.

"Комфорт солдат Войска Польского является для нас приоритетом", – говорил тогда глава польского оборонного ведомства.

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До недавнего времени польским солдатам разрешалось иметь растительность на лице до 5 мм и только при условии, что они могли подтвердить необходимость его ношения решением дерматолога.

Как подчеркнул Косиняк-Камыш, эти правила были "абсолютно бессмысленными".

Согласно новым правилам, усы и борода должны быть "аккуратными и опрятными, гарантируя эстетический вид солдата".

В то же время они не должны "препятствовать выполнению служебных задач".

Изменения в правила касаются и татуировок. До сих пор их можно было делать, но существовал абсолютный запрет на их демонстрацию.

На практике это означало, что во время несения службы в жаркие летние дни полицейские в форме должны были носить одежду с длинными рукавами, чтобы прикрыть татуировки на руках.

Косиняк-Камыш описал эти правила как "жесткие и невыносимые".

В новых документах появилось примечание о том, что "военнослужащему, разрешается иметь татуировки на руках и предплечьях", однако указано, что они не должны выражать содержание, которое "в целом считается неприемлемым".

Ранее в этом году военным сухопутных войск британской армии после длительных дискуссий официально разрешили носить усы и бороды, при условии, что они будут опрятными и ухоженными.

Также усы и бороды разрешили военным армий Дании, Германии, Бельгии, дискуссия продолжается в Финляндии.