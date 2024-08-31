У столиці Тюрингії мітингували проти ультраправих перед регіональними виборами

Кілька сотень людей у суботу, 31 серпня, взяли участь в акції протесту проти ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у місті Ерфурті – столиці федеральної землі Тюрингія – за день до виборів до регіонального парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство DPA.

Протест, організований альянсом Auf die Plätze ("На своїх місцях"), пройшов центром Ерфурта до головної площі Домплатц, де "АдН" планує провести свій мітинг з нагоди завершення виборчої кампанії.

Очікується, що разом з лідером ультраправих у Тюрингії Бйорном Гьоке на мітингу буде присутня співголова всієї партії Аліса Вайдель.

Реклама:

Фото: DPA

"Ми не дозволимо "АдН" домінувати у передвиборчі вихідні своєю крайньою правою агітацією, залякувати людей і зловживати нашим містом як сценою для своєї пропаганди", – заявили в Auf die Plätze.

Тиждень тому тисячі людей також виходили на вулиці Ерфурта на знак протесту проти правого екстремізму.

У неділю в Тюрингії мають відбутися вибори до нового земельного парламенту. Останні передвиборчі опитування свідчать про лідерство "АдН", яка претендує на 29-30% голосів.

За ультраправими зі значним відривом йдуть консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС), новий лівопопулістський Альянс Сари Вагенкнехт BSW та "Ліві".

Читайте більше про важливі вибори в східних німецьких землях, які можуть мати наслідки для України