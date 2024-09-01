У німецьких Саксонії і Тюрингії проходять земельні вибори, де можуть перемогти ультраправі

У неділю, 1 вересня, виборці східнонімецьких земель Саксонії та Тюрінгії голосують на виборах до земельних парламентів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Виборчі дільниці відкриються о 8 ранку за місцевим часом (9 за Києвом) в обох землях і закриються о 18:00.

Підрахунок голосів розпочнеться одразу після закриття виборчих дільниць, а перші результати екзит-полів очікуються незабаром після цього.

Реклама:

На виборах в обох землях великі шанси на перемогу мають ультраправі та популістські сили.

Опитування громадської думки показують, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) лідирує в Тюрингії і йде на другому місці в Саксонії.

Також прогнозують високий результат для новоствореного лівого Альянсу Сари Вагенкнехт (BSW).

Керівна коаліція Німеччини, до якої входять соціал-демократи канцлера Олафа Шольца (СДПН), "зелені" та Вільні демократи (ВДП), згідно з опитуваннями, покажуть погані результати на виборах.

Якщо СДПН набирає близько 6% в обох землях, "Зелені" та ВДП відстають ще більше.

Напередодні кілька сотень людей взяли участь в акції протесту проти ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у місті Ерфурті – столиці федеральної землі Тюрингія.

Читайте більше про важливі вибори в східних німецьких землях, які можуть мати наслідки для України