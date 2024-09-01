Лише Бельгія не впоралась з вчасною подачею кандидатури в Єврокомісію

Лише Бельгія не змогла встигнути до 31 серпня з подачею свого кандидата в єврокомісари.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Крайній термін не вписувався в триваючі переговори про формування національного уряду, які не встигли завершитися, майже через три місяці після того, як у Бельгії відбулися європейські,

"Ім'я ще не визначено, але я можу сказати вам, що Бельгія зможе подати ім'я у встановлений термін", – заявив у четвер Жорж-Луї Буше, лідер Реформістського руху (франкомовної ліберальної партії, яка, ймовірно, обиратиме комісара). Але коли серпень закінчився, цей вибір так і не був зроблений.

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Нинішній бельгійський комісар Дідьє Рейндерс розглядався як ймовірний кандидат, хоча імена колишньої прем'єр-міністерки Софі Вільмес і нинішньої міністерки закордонних справ Аджі Лябіб також називалися.

Після того, як всі імена будуть названі, фон дер Ляєн розподілить між ними портфелі перед тим, як вся команда (за винятком фон дер Ляєн) постане перед членами Європейського парламенту на слуханнях.

Як відомо, Італія передостанньою визначилась зі своїм кандидатом в єврокомісари.

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