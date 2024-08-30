Італія передостанньою в ЄС визначилась із кандидатом у єврокомісари

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні у п’ятницю, 30 серпня, запропонувала міністру у справах Європи Раффаеле Фітто стати італійським єврокомісаром у наступному складі Європейської комісії.

Про це вона оголосила на засіданні уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Як пояснила Мелоні, її вибір кандидата в єврокомісари припав "на людину, яка має великий досвід і змогла керувати своїм портфоліо з відмінними результатами".

55-річний Рафаеле Фітто раніше відповідав за витрачання виділених Італії коштів Євросоюзу на відновлення після COVID-19, і досягнення цілей реформ, пов'язаних із цим фінансуванням. Перед тим він був євродепутатом і очолював південний італійський регіон Апулія.

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Фітто вважається одним із найбільш поміркованих членів ультраправої партії Мелоні "Брати Італії", а перед тим був членом Християнсько-демократичної партії та партії "Вперед, Італіє!" покійного експрем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі.

Італія, яка стала передостанньою країною, що визначилась зі своїм кандидатом у єврокомісари, сподівається отримати впливову посаду в Єврокомісії – наприклад, віцепрезидента, відповідального за фінансові питання.

Лише Бельгія не подала свої кандидатури до крайнього терміну, встановленого на 30 серпня, через проблеми з утворенням урядової коаліції.

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