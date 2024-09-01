Только Бельгия не справилась со своевременной подачей кандидатуры в Еврокомиссию

Только Бельгия не смогла успеть до 31 августа с подачей своего кандидата в еврокомиссары.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Крайний срок не вписывался в продолжающиеся переговоры о формировании национального правительства, которые не успели завершиться, почти через три месяца после того, как в Бельгии состоялись европейские,

"Имя еще не определено, но я могу сказать вам, что Бельгия сможет представить имя в установленный срок", – заявил в четверг Жорж-Луи Буше, лидер Реформистского движения (франкоязычной либеральной партии, которая, вероятно, будет выбирать комиссара). Но когда август закончился, этот выбор так и не был сделан.

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Нынешний бельгийский комиссар Дидье Рейндерс рассматривался как вероятный кандидат, хотя имена бывшего премьер-министра Софи Вильмес и нынешнего министра иностранных дел Аджи Лябиб также назывались.

После того, как все имена будут названы, фон дер Ляйен распределит между ними портфели перед тем, как вся команда (за исключением фон дер Ляйен) предстанет перед членами Европейского парламента на слушаниях.

Как известно, Италия предпоследней определилась со своим кандидатом в еврокомиссары.

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