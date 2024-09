Сибіга провів перші розмови з колегами з Норвегії та Бельгії

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який заступив на посаду минулого тижня, провів перші телефонні розмови з колегами з Норвегії та Бельгії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив у своїх соцмережах.

Сибіга провів розмови з очільником МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде, а також бельгійською міністеркою закордонних справ Аджею Лябіб.

Щодо першої розмови він зазначив, що вони з Ейде говорили про наступні кроки у "нашому чудовому двосторонньому діалозі" та способи посилити довгострокову допомогу і розширити оборонну співпрацю між Україною та Норвегією.

У розмові з Лябіб міністр подякував Бельгії за "всю підтримку, військову допомогу, рішення прискорити надання F-16 та видатний прогрес у наближенні України до вступу в ЄС під час бельгійського головування".

Good and friendly call with my Belgian colleague @HadjaLahbib. I thanked Belgium for its assistance, military aid, the decision to expedite F-16 delivery, and landmark progress on Ukraine’s EU accession during Belgian Presidency. Confident in Minister Lahbib’s continued support.