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Cибіга провів перші розмови з Блінкеном, Бербок та очільницею МЗС Румунії

Новини — Субота, 7 вересня 2024, 09:58 — Марія Ємець

Новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок та румунською колегою Лумініцею Одобеску.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сибіга розповів, що вони з Блінкеном обговорили способи прискорити надходження військової допомоги, а також говорили про впровадження української "формули миру" та посилення санкцій проти Росії. 

"Очікую нашої тісної співпраці для захисту демократичних цінностей, які ми поділяємо", – написав міністр закордонних справ.

У Держдепі США зазначили, що Блінкен у першій розмові з Сибігою привітав його з призначенням і запевнив у міці партнерства США та України. Міністри обговорили "дипломатичний календар" на найближчий час.

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У розмові з німецькою колегою Анналеною Бербок Сибіга дякував їй за підтримку, яку надає Німеччина. Вони скоординували позиції перед відкриттям сесії Генасамблеї ООН. 

Бербок перед тим у своєму твіті вітала Андрія Сибігу з призначенням і запевнила, що він як міністр та Україна можуть далі розраховувати на підтримку.

У дзвінку з румунською колегою Лумініцею Одобеску міністри обговорили шляхи поглиблення добросусідських відносин України та Румунії; Сибіга подякував Румунії за рішення віддати Україні систему Patriot. 

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби.

Першу після призначення розмову Сибіга провів з польським колегою Радославом Сікорським, а протягом п’ятниці поспілкувався вже з низкою європейських колег

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Сибіга США Німеччина Румунія
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