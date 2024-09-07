Cибіга провів перші розмови з Блінкеном, Бербок та очільницею МЗС Румунії

Новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок та румунською колегою Лумініцею Одобеску.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сибіга розповів, що вони з Блінкеном обговорили способи прискорити надходження військової допомоги, а також говорили про впровадження української "формули миру" та посилення санкцій проти Росії.

Great call with @SecBlinken to reaffirm the Ukraine-U.S. strategic partnership. We discussed ways to speed up military aid, advance the Peace Formula, and tighten sanctions against Russia. I look forward to working closely together to defend shared democratic values 🇺🇦🤝🇺🇸 Реклама: September 6, 2024

"Очікую нашої тісної співпраці для захисту демократичних цінностей, які ми поділяємо", – написав міністр закордонних справ.

У Держдепі США зазначили, що Блінкен у першій розмові з Сибігою привітав його з призначенням і запевнив у міці партнерства США та України. Міністри обговорили "дипломатичний календар" на найближчий час.

У розмові з німецькою колегою Анналеною Бербок Сибіга дякував їй за підтримку, яку надає Німеччина. Вони скоординували позиції перед відкриттям сесії Генасамблеї ООН.

Бербок перед тим у своєму твіті вітала Андрія Сибігу з призначенням і запевнила, що він як міністр та Україна можуть далі розраховувати на підтримку.

У дзвінку з румунською колегою Лумініцею Одобеску міністри обговорили шляхи поглиблення добросусідських відносин України та Румунії; Сибіга подякував Румунії за рішення віддати Україні систему Patriot.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби.

Першу після призначення розмову Сибіга провів з польським колегою Радославом Сікорським, а протягом п’ятниці поспілкувався вже з низкою європейських колег.