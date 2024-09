Cибіга провів перші розмови з Блінкеном, Бербок та очільницею МЗС Румунії

Новопризначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок та румунською колегою Лумініцею Одобеску.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сибіга розповів, що вони з Блінкеном обговорили способи прискорити надходження військової допомоги, а також говорили про впровадження української "формули миру" та посилення санкцій проти Росії.

Great call with @SecBlinken to reaffirm the Ukraine-U.S. strategic partnership. We discussed ways to speed up military aid, advance the Peace Formula, and tighten sanctions against Russia. I look forward to working closely together to defend shared democratic values 🇺🇦🤝🇺🇸

