МИД Эстонии отмежевался от поездки депутатов в Китай

Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что не было причастно к организации визита делегации эстонского парламента в Китай, который оплатила китайская сторона.

Об этом представитель ведомства Лийза Тоотс сказала в комментарии ERR, сообщает "Европейская правда".

Шесть эстонских депутатов, входящих в группу по парламентским связям с Китаем, посетили КНР с десятидневным визитом, который длился с 29 августа по 9 сентября. Расходы делегации в Китае оплатила китайская сторона.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что визит не выглядит хорошо, особенно с учетом частичной оплаты расходов китайской стороной.

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Пресс-секретарь эстонского МИД подчеркнула, что посольство в Пекине и центральный аппарат ведомства "не играли никакой роли в инициировании визита или согласовании его программы".

"Это было сделано китайским посольством в Эстонии совместно с Китайским государственным институтом внешней политики, который был официальной принимающей организацией делегации", – добавила Тоотс.

Она указала, что МИД Эстонии провело для депутатов видеобрифинг по эстонско-китайским отношениям и отношениям между Китаем и ЕС перед поездкой.

"Все же с учетом принципа разделения властей министерство иностранных дел не выносит депутатам Рийгикогу предписаний и запретов, и они свободны в своих решениях и действиях", – отметила представительница.

Напомним, в 2022 году Эстония вышла из формата сотрудничества Центрально-Восточной Европы и Китая, реагируя на роль последнего в поддержке российской агрессии и все большую зависимость Европы от китайской торговли.

В прошлом году стало известно, что Эстония решила позволить Тайваню открыть у себя представительство без дипломатического статуса для усиления экономических и культурных связей между сторонами.