У Росії неонацистів пустили "охороняти" фінський кордон, Гельсінкі відреагували

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що наразі не бачить загроз через участь неонацистського угруповання "Русич" у патрулюванні російсько-фінського кордону, про що стало відомо напередодні.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Орпо наводить Ilta-Sanomat.

Напередодні неонацисти з "Русича" заявили, що допомагатимуть російській Федеральній службі безпеки охороняти кордон із Фінляндією як "добровільна народна дружина" та, серед іншого, збиратиме розвідувальну інформацію.

На думку прем’єра Фінляндії, йдеться лише про спроби Росії заявити про себе, надто після того, як Гельсінкі стали членом НАТО.

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Орпо не зміг прямо сказати, чи пов’язана присутність "Русича" зі спробами Кремля тиснути на Фінляндію шляхом створення напливу мігрантів.

"Але ми будемо стежити за ситуацією і подивимося, чого вона від нас вимагатиме. У нас є прикордонна служба, яка виконує своє завдання в звичайному режимі, і ми зосереджуємося на тих речах, на які можемо вплинути з цього боку. І, звичайно, ми готуємося до різних сценаріїв і ситуацій по той бік кордону", – додав він.

Фінський прем’єр констатував, що особисто не бачить у тому, що сталось, "дуже тривожної ситуації".

Неонацистська "Диверсійно-штурмова розвідувальна група "Русич" воює проти України з 2014 року і, як вважається, причетна до низки воєнних злочинів.

На початку року фінський суд засудив члена угруповання "Русіч" Яна Петровського, підозрюваного у скоєнні воєнних злочинів в Україні, до умовного позбавлення волі за два порушення заборони на в'їзд.