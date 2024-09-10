В России неонацистов пустили "охранять" финскую границу, Хельсинки отреагировали

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что пока не видит угроз из-за участия неонацистской группировки "Русич" в патрулировании российско-финской границы, о чем стало известно накануне.

Как сообщает "Европейская правда", слова Орпо приводит Ilta-Sanomat.

Накануне неонацисты из "Русича" заявили, что будут помогать российской Федеральной службе безопасности охранять границу с Финляндией как "добровольная народная дружина" и, среди прочего, собирать разведывательную информацию.

По мнению премьера Финляндии, речь идет лишь о попытках России заявить о себе, особенно после того, как Хельсинки стали членом НАТО.

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Орпо не смог прямо сказать, связано ли присутствие "Русича" с попытками Кремля давить на Финляндию путем создания наплыва мигрантов.

"Но мы будем следить за ситуацией и посмотрим, чего она от нас потребует. У нас есть пограничная служба, которая выполняет свою задачу в обычном режиме, и мы сосредотачиваемся на тех вещах, на которые можем повлиять с этой стороны. И, конечно, мы готовимся к различным сценариям и ситуациям по ту сторону границы", – добавил он.

Финский премьер констатировал, что лично не видит в том, что произошло, "очень тревожной ситуации".

Неонацистская "Диверсионно-штурмовая разведывательная группа „Русич" воюет против Украины с 2014 года и, как считается, причастна к ряду военных преступлений.

В начале года финский суд приговорил члена группировки "Русич" Яна Петровского, подозреваемого в совершении военных преступлений в Украине, к условному лишению свободы за два нарушения запрета на въезд.