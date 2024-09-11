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Глава Сенату Чехії прибув до Києва на саміт Кримської платформи

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Новини — Середа, 11 вересня 2024, 09:43 — Христина Бондарєва

Глава чеського Сенату Мілош Вистрчіл повідомив, що прибув до Києва для участі в саміті Кримської платформи.

Про це він розповів у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Вистрчіл відзначив, що у серпні 2021 року на інавгураційному саміті платформи він сказав, що анексія Криму не може бути подібною до чеського мюнхенського "про нас без нас". 

"Тоді я представляв Чеську Республіку і наголосив, що ми повинні стати на захист України. Розвиток подій після анексії Криму показує нам, що якщо наша підтримка буде недостатньою, Росія не зупиниться", – зауважив спікер Сенату.

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Також слід пам'ятати, що мирні переговори не можуть відбутися без участі України, і що результати переговорів повинні бути прийнятними для України, додав він.

Також у середу до Києва з візитами прибули президент Литви Гітанас Науседа і глава уряду Латвії Евіка Сіліня. 

У середу в Києві очікують також на візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Британії Девіда Леммі.

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Чехія Крим
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