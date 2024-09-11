Новий глава МЗС провів першу розмову зі Столтенбергом
Глава МЗС України Андрій Сибіга уперше після призначення на посаду провів розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
Про це Сибіга розповів у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Сибіга та Столтенберг обговорили збільшення та стабілізацію військової допомоги Україні, збільшення оборонного виробництва та інвестицій в українське озброєння.
Pleased to speak with Ukraine’s good friend @JensStoltenberg. We got right to work: increased and sustained military aid to Ukraine, increased defense production, and investments in Ukrainian weapons. I also reaffirmed that Ukraine continues on its course toward NATO membership.Реклама:– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 11, 2024
Глава МЗС підтвердив, що Україна продовжує свій курс на членство в НАТО.
"Я ще раз наголосив на життєво важливій необхідності для України мати можливість без обмежень використовувати наявну зброю проти законних військових цілей в Росії", – відзначив міністр.
Сибіга подякував генеральному секретарю за його особисту підтримку з цього та інших питань.
Як відомо, з 1 жовтня колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте замінить Єнса Столтенберга, що йде у відставку після десятирічного перебування на посаді генерального секретаря НАТО.
Неофіційно повідомляли, що заступником чи заступницею Рютте хочуть призначити представника Східної Європи.