Укр Рус Eng

Новий глава МЗС провів першу розмову зі Столтенбергом

Новини — Середа, 11 вересня 2024, 09:55 — Христина Бондарєва

Глава МЗС України Андрій Сибіга уперше після призначення на посаду провів розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. 

Про це Сибіга розповів у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Сибіга та Столтенберг обговорили збільшення та стабілізацію військової допомоги Україні, збільшення оборонного виробництва та інвестицій в українське озброєння. 

Глава МЗС підтвердив, що Україна продовжує свій курс на членство в НАТО. 

"Я ще раз наголосив на життєво важливій необхідності для України мати можливість без обмежень використовувати наявну зброю проти законних військових цілей в Росії", – відзначив міністр. 

Сибіга подякував генеральному секретарю за його особисту підтримку з цього та інших питань.

Як відомо, з 1 жовтня колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте замінить Єнса Столтенберга, що йде у відставку після десятирічного перебування на посаді генерального секретаря НАТО.

Неофіційно повідомляли, що заступником чи заступницею Рютте хочуть призначити представника Східної Європи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
МЗС Столтенберг Сибіга
Реклама: