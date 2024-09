Новий глава МЗС провів першу розмову зі Столтенбергом

Глава МЗС України Андрій Сибіга уперше після призначення на посаду провів розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це Сибіга розповів у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Сибіга та Столтенберг обговорили збільшення та стабілізацію військової допомоги Україні, збільшення оборонного виробництва та інвестицій в українське озброєння.

Pleased to speak with Ukraine’s good friend @JensStoltenberg. We got right to work: increased and sustained military aid to Ukraine, increased defense production, and investments in Ukrainian weapons. I also reaffirmed that Ukraine continues on its course toward NATO membership.

Реклама: