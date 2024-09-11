Новый глава МИД провел первый разговор со Столтенбергом

Глава МИД Украины Андрей Сибига впервые после назначения на должность провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом Сибига рассказал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Сибига и Столтенберг обсудили увеличение и стабилизацию военной помощи Украине, рост оборонного производства и инвестиций в украинское вооружение.

Pleased to speak with Ukraine’s good friend @JensStoltenberg. We got right to work: increased and sustained military aid to Ukraine, increased defense production, and investments in Ukrainian weapons. I also reaffirmed that Ukraine continues on its course toward NATO membership. Реклама: September 11, 2024

Глава МИД подтвердил, что Украина продолжает свой курс на членство в НАТО.

"Я еще раз подчеркнул жизненно важную необходимость для Украины иметь возможность без ограничений использовать имеющееся оружие против законных военных целей в России", – отметил министр.

Сибига поблагодарил генерального секретаря за его личную поддержку по этому и другим вопросам.

Как известно, с 1 октября бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заменит Йенса Столтенберга, который уходит в отставку после десятилетнего пребывания на посту генерального секретаря НАТО.

Неофициально сообщалось, что заместителем или заместителем Рютте хотят назначить представителя Восточной Европы.