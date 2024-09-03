У польському Катовіце профспілкові активісти перекрили залізничні колії на знак протесту

Профспілкові активісти Сілезько-Домбровської "Солідарності" у вівторок вранці перекрили залізничні колії в Катовіце.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Вони протестують проти звільнень у компаніях вантажних залізничних перевезень РКР Cargo та PKP CargoTabor, які, як очікується, торкнуться кожного третього працівника цих компаній.

фото PAP

"Блокада ефективна, за кілька десятків хвилин тут не проїхав жоден потяг", – повідомляє репортер RMF FM Марцін Бучек.

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Понад сотня профспілкових активістів вийшли о 8.00 ранку на залізничні колії на рівні штаб-квартири Сілезько-Домбровської "Солідарності" на вулиці Флоріана. Вони заблокували рух на ділянці між Катовіце та Сосновцем.

"Ми отримали драматичні заклики про допомогу від працівників PKP Cargo та PKP CargoTabor, яких планують масово звільнити. Сьогодні виповнюється 44-та річниця підписання Ястшембської угоди. Замість того, щоб поїхати в Ястшембе-Здруй на урочистості, ми вирішили взяти участь у цьому спонтанному протесті", – сказав Домінік Колож, голова Сілезько-Домбровської "Солідарності".

Керівництво PKP Cargo оголосило, що групові звільнення торкнуться до 30 відсотків робочої сили, або 4142 працівників. Кожен з них отримає вихідну допомогу.

Крім того, згідно з підписаними листами про наміри, 1350 осіб можуть бути працевлаштовані в інших залізничних і транспортних компаніях.

У своїй заяві керівництво PKP Cargo пояснило, що причиною групових звільнень є "значне скорочення залізничних перевезень, що призвело до зниження доходів". Серед причин були названі неправильні рішення попередників, непотрібні інвестиції та перевитрати.

Нагадаємо, пілоти та бортпровідники дочірньої компанії Discover Airlines, що входить до групи німецької Lufthansa, оголосили про наміри провести чотириденний страйк.

Крім того, з 15 по 17 серпня авіакомпанія EasyJet була змушена скасувати 232 рейси до та з Португалії через триденний страйк бортпровідників.