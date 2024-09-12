Работа второго крупнейшего аэропорта Бельгии парализована из-за забастовки

Из-за забастовки в бельгийском аэропорту Брюссель-Шарлеруа, втором крупнейшем в стране, отменили все рейсы на четверг.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Компания-оператор аэропорта Брюссель-Шарлеруа BSCA объявила, что на четверг 12 сентября отменены все рейсы как на отправление, так и прибытие из-за забастовки персонала аэропорта.

"В аэропорту Шарлеруа проходит совместная забастовка профсоюзов. Все рейсы, запланированные на этот день, отменены", – заявила администрация.

Реклама:

Спор с руководством аэропорта касается условий труда.

Аэропорт Брюссель-Шарлеруа обслуживает рейсы более чем по 190 маршрутам, преимущественно в Средиземноморье, и является вторым крупнейшим в Бельгии после аэропорта Брюссель-Завентем. За год через него проходит около 8 млн пассажиров.

Напомним, в начале месяца в польском Катовице профсоюзные активисты перекрывали железнодорожные пути в рамках протеста.

Пограничники в основном аэропорту Лондона будут бастовать большую часть сентября.