Дворники Брюсселя объявили недельную забастовку

Дворники муниципальной компании в одной из коммун Брюсселя объявили недельную забастовку, требуя лучших условий труда.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Brussels Times.

В профсоюзе дворников жалуются, что в последние годы чаще сталкиваются с инцидентами во время работы, условия труда ухудшаются, а муниципальные власти не замечают их жалобы.

Они планируют бастовать с 12 по 19 сентября включительно, но в заявлении также отметили, что протест будет продолжаться "до положительной реакции властей".

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Проблемой является нехватка персонала на реальные объемы работы, недостаток рабочего оборудования, частая неисправность техники и растущее количество нелегальных свалок.

Дворники требуют повышения зарплатной сетки для их профессии и набора дополнительного персонала, а также возможности для сотрудников старше 55 лет брать более короткие рабочие смены с сохранением объемов заработной платы.

Они также требуют обеспечить "нулевую толерантность к агрессии и проявлениям неуважения" к представителям профессии.

Также 12 сентября проходит забастовка персонала второго крупнейшего аэропорта Бельгии, в связи с чем отменены все рейсы.

Напомним, весной 2023 года из-за забастовки мусорщиков в Париже во многих районах города долгое время не вывозился мусор. Их протест был частью более масштабных акций против непопулярной пенсионной реформы, которую в конце концов приняли.