Прем’єр Іспанії зустрівся з опонентом Мадуро, який просить притулку в країні

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у четвер, 12 вересня, зустрівся в Мадриді з лідером венесуельської опозиції у вигнанні Едмундо Гонсалесом – він приїхав до країни з проханням політичного притулку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомив сам Санчес у X (Twitter).

Іспанський прем'єр "щиро привітав" Едмундо Гонсалеса, демонструючи "гуманітарні зобов'язання Іспанії та солідарність з венесуельським народом".

"Іспанія продовжує працювати на користь демократії, діалогу та основних прав братнього народу Венесуели", – додав Санчес, виклавши відео зустрічі, де обоє разом із донькою Гонсалеса прогулюються садами палацу Монклоа – офіційної резиденції прем'єра Іспанії.

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Doy una cálida bienvenida a nuestro país a @EdmundoGU, a quien acogemos mostrando el compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos.



España sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela. pic.twitter.com/EoTRvYPJSq – Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 12, 2024

Лідер венесуельської опозиції своєю чергою подякував за прийняття Санчесу, його уряду та іспанському народу.

"Ми говорили про серйозну ситуацію у Венесуелі і про необхідність спільної роботи для переходу до демократії", – розповів Гонсалес у X (Twitter).

Виборча рада Венесуели офіційно проголосила переможцем виборів, які відбулись 28 липня, диктатора Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція країни заявляє, що, згідно з підрахунком близько 90% голосів, переміг її кандидат Едмундо Гонсалес.

Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.

Державний секретар Ентоні Блінкен заявляв, що США вважають переможцем виборів у Венесуелі саме Гонсалеса. Європейський Союз вирішив не визнавати демократичної легітимності Мадуро як президента Венесуели.

Минулими вихідними Гонсалеса на літаку іспанських Військово-повітряних сил доправили до Іспанії, де він попросив про політичний притулок.