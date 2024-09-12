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Премьер Испании встретился с оппонентом Мадуро, который просит убежища в стране

Новости — Четверг, 12 сентября 2024, 17:36 — Олег Павлюк

Премьер-министр Испании Педро Санчес в четверг, 12 сентября, встретился в Мадриде с лидером венесуэльской оппозиции в изгнании Эдмундо Гонсалесом – он приехал в страну с просьбой о политическом убежище.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщил сам Санчес в X (Twitter).

Испанский премьер "искренне приветствовал" Эдмундо Гонсалеса в качестве "демонстрации гуманитарных обязательств Испании и солидарности с венесуэльским народом".

"Испания продолжает работать в пользу демократии, диалога и основных прав братского народа Венесуэлы", – добавил Санчес, выложив видео встречи, где оба вместе с дочерью Гонсалеса прогуливаются по садам дворца Монклоа – официальной резиденции премьера Испании.

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Лидер венесуэльской оппозиции в свою очередь поблагодарил за прием Санчеса, его правительство и испанский народ.

"Мы говорили о серьезной ситуации в Венесуэле и о необходимости совместной работы для перехода к демократии", – рассказал Гонсалес в X (Twitter).

Избирательный совет Венесуэлы официально провозгласил победителем выборов, которые состоялись 28 июля, диктатора Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. Оппозиция страны заявляет, что, согласно подсчету около 90% голосов, победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес.

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После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявлял, что США считают победителем выборов в Венесуэле именно Гонсалеса. Европейский Союз решил не признавать демократической легитимности Мадуро как президента Венесуэлы.

В минувшие выходные Гонсалеса на самолете испанских Военно-воздушных сил доставили в Испанию, где он попросил о политическом убежище.

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