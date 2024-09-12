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Нова глава МЗС Швеції запевнила Україну в подальшій підтримці

Новини — Четвер, 12 вересня 2024, 19:41 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в четвер, 12 вересня, провів першу телефонну розмову з новопризначеною главою шведського МЗС Марією Мальмер Стенергард.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", обидва міністри написали у X (Twitter).

Сибіга заявив, що під час "теплої та щирої першої розмови" зі шведською колегою обговорили посилення оборонної допомоги для протидії російському повітряному терору.

"Я подякував Швеції за останні пакети військової та енергетичної допомоги", – додав український міністр.

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Глава шведського МЗС заявила, що з нетерпінням чекає на "продовження нашого плідного партнерства", і підкреслила, що підтримка України "залишатиметься нашим пріоритетом".

Нагадаємо, Марія Мальмер Стенергард, яка раніше була міністеркою міграції Швеції, 10 вересня очолила Міністерство закордонних справ.

Її попередник, Тобіас Біллстрьом, несподівано оголосив про відставку на початку вересня.

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Сибіга Швеція
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