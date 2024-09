Нова глава МЗС Швеції запевнила Україну в подальшій підтримці

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в четвер, 12 вересня, провів першу телефонну розмову з новопризначеною главою шведського МЗС Марією Мальмер Стенергард.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", обидва міністри написали у X (Twitter).

Сибіга заявив, що під час "теплої та щирої першої розмови" зі шведською колегою обговорили посилення оборонної допомоги для протидії російському повітряному терору.

"Я подякував Швеції за останні пакети військової та енергетичної допомоги", – додав український міністр.

Warm and sincere first conversation with Sweden’s newly appointed Foreign Minister @MariaStenergard. From mutual greetings straight to business: discussed enhanced defense assistance to counter Russia’s air terror. I thanked Sweden for its latest military and energy aid packages.