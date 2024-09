Новая глава МИД Швеции заверила Украину в дальнейшей поддержке

Министр иностранных дел Андрей Сибига в четверг, 12 сентября, провел первый телефонный разговор с новоназначенной главой шведского МИД Марией Мальмер Стенергард.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", оба министра написали в X (Twitter).

Сибига заявил, что во время "теплого и искреннего первого разговора" со шведской коллегой обсудили усиление оборонной помощи для противодействия российскому воздушному террору.

"Я поблагодарил Швецию за последние пакеты военной и энергетической помощи", – добавил украинский министр.

Warm and sincere first conversation with Sweden’s newly appointed Foreign Minister @MariaStenergard. From mutual greetings straight to business: discussed enhanced defense assistance to counter Russia’s air terror. I thanked Sweden for its latest military and energy aid packages.