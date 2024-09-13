Глава МЗС Польщі, який в четвер приїздив до Львова – також у Києві

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який у четвер приїхав до Львова, в ніч на п’ятницю прибув до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сікорський на початку доби 13 вересня опублікував фото з нічної Софіївської площі, підписавши його польською "Вже на місці".

Перед тим у четвер Сікорський зустрівся з міським головою Львова Андрієм Садовим та з’їздив з ним до будинків, пошкоджених внаслідок російської ракетної атаки 4 вересня, де вшанував пам’ять семи загиблих львів’ян.

Днями в інтерв'ю французькому Le Monde Сікорський закликав зняти "далекобійні" обмеження для України та наголосив, що її стійкість не є нескінченною.

Також до Києва прибув міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс – майже одразу після візиту президента Науседи, який приїздив на саміт Кримської платформи 11 вересня.