Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который в четверг приехал во Львов, в ночь на пятницу прибыл в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сикорский в начале суток 13 сентября опубликовал фото с ночной Софиевской площади, подписав его на польском: "Уже на месте".

Перед тем в четверг Сикорский встретился с городским председателем Львова Андреем Садовым и съездил с ним к домам, поврежденным в результате российской ракетной атаки 4 сентября, где почтил память семи погибших львовян.

На днях в интервью французскому Le Monde Сикорский призвал снять "дальнобойные" ограничения для Украины и подчеркнул, что ее стойкость не бесконечна.

Также в Киев прибыл министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис – почти сразу после визита президента Науседы, который приезжал на саммит Крымской платформы 11 сентября.