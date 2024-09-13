Глава МИД Польши, в четверг посетивший Львов – тоже в Киеве
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который в четверг приехал во Львов, в ночь на пятницу прибыл в Киев.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Сикорский в начале суток 13 сентября опубликовал фото с ночной Софиевской площади, подписав его на польском: "Уже на месте".
Już na miejscu. pic.twitter.com/8iWeLuTlLmРеклама:– Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 12, 2024
Перед тем в четверг Сикорский встретился с городским председателем Львова Андреем Садовым и съездил с ним к домам, поврежденным в результате российской ракетной атаки 4 сентября, где почтил память семи погибших львовян.
На днях в интервью французскому Le Monde Сикорский призвал снять "дальнобойные" ограничения для Украины и подчеркнул, что ее стойкость не бесконечна.
Также в Киев прибыл министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис – почти сразу после визита президента Науседы, который приезжал на саммит Крымской платформы 11 сентября.