Чому у грузинській владі самі не вірять у своє лідерство напередодні визначальних виборів

Цей тиждень можна назвати одним із найважливіших у політичному житті Грузії. Країна офіційно увійшла у виборчу кампанію – а вже 26 жовтня буде обраний новий парламент.

На цьому тлі партія влади представила свій "виборчий взвод мрії" – і цей список виявився дуже показовим.

Насамперед тим, що "Грузинська мрія" анонсувала повернення у велику політику засновника партії та її почесного голови Бідзіни Іванішвілі – він стане першим номером виборчого списку.

Бідзіна Іванішвілі раніше неодноразово заявляв про бажання назавжди залишити політичну діяльність. Очевидно, потрібні були дуже вагомі причини, щоб змусити його передумати.

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Однак повернення Іванішвілі стало не єдиною сенсацією цього списку, йдеться в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Повернення Іванішвілі: чому партія влади Грузії готується до неприємних сюрпризів на виборах. Далі – стислий її виклад.

Включення у виборчий список засновника і почесного голови партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі, який завжди був "головним козирем і рятівником-месією", вказує на те, що у владі відчувають якусь невпевненість.

Це при тому, що соціологічні опитування, які проводять на замовлення провладних телеканалів, дають "Мрії" 60% підтримки.

В іншому аналіз списку свідчить про відсутність інтересу грузинської влади до будь-яких значних змін. Хоча, "нову кров" теж влили. Серед іншого, у "топдвадцятку" увійшли золоті медалісти останніх Олімпійських ігор Лаша Талахадзе та Гено Петріашвілі, а також здебільшого "імпортовані" з бізнесу особи.

Однак більш важливим і дивовижним, ніж цей список, стала передвиборча політика партії влади, що викликає повну невизначеність навіть у її власних прихильників.

А обіцянки, які на мітингах озвучував сам Бідзіна Іванішвілі, виявилися настільки скандальними, що шокували значну частину громадянського суспільства, а також (що особливо важливо) наших західних партнерів.

Наприклад, під час поїздки до міста Амбролаурі Бідзіна Іванішвілі заявив про переслідування опозиційної партії "Єдиний національний рух" та її зникнення з грузинської політики разом із "сателітами" одразу після закінчення парламентських виборів.

Виходить, що "Грузинська мрія" прагне повністю очистити політичний фланг опозиції, встановивши однопартійну диктатуру.

У тому ж місті Амбролаурі Бідзіна Іванішвілі озвучив ще одну важливу тезу, яка стосується дуже чутливого і болючого для грузинського суспільства питання – відновлення територіальної цілісності Грузії.

Якщо коротко, то він проголосив максимальну підтримку суспільства та отримання конституційної більшості необхідною передумовою відновлення територіальної цілісності.

Однак він не уточнює, в який спосіб має намір цього досягти, і обмежується лише загальним формулюванням і "натхненним очікуванням можливостей".

Показовий момент: на тлі вкрай складних стосунків із Заходом "Грузинська мрія" йде на вибори під гаслом "Достойно в Європу", а також з обіцянками, що країна стане членом ЄС до 2030 року.

Для значної частини суспільства така стратегія виглядає відверто абсурдною – особливо на тлі дедалі жорсткішої критики від наших західних партнерів.

Усі ці фактори свідчать про одне: ситуація в Грузії вкрай тривожна, і на тлі майбутніх виборів спостерігаються ознаки гострої конфронтації.

Для "Грузинської мрії" абсолютно неприйнятна не просто перемога опозиції, а навіть втрата абсолютної більшості. Ба більше, заяви про необхідність отримання конституційної більшості показують, наскільки невпевнено почуваються представники влади.

Висновки невтішні: шанси на те, що "гарячі голови відступлять" і вибори пройдуть у конституційних межах, стрімко знижуються.

Попереду у Грузії дуже небезпечний період. І від того, як країна його пройде, може залежати її майбутнє на довгі роки.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Повернення Іванішвілі: чому партія влади Грузії готується до неприємних сюрпризів на виборах.