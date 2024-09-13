Чому у грузинській владі самі не вірять у своє лідерство напередодні визначальних виборів
Новини — П'ятниця, 13 вересня 2024, 14:30 —
Цей тиждень можна назвати одним із найважливіших у політичному житті Грузії. Країна офіційно увійшла у виборчу кампанію – а вже 26 жовтня буде обраний новий парламент.
На цьому тлі партія влади представила свій "виборчий взвод мрії" – і цей список виявився дуже показовим.
Насамперед тим, що "Грузинська мрія" анонсувала повернення у велику політику засновника партії та її почесного голови Бідзіни Іванішвілі – він стане першим номером виборчого списку.
Бідзіна Іванішвілі раніше неодноразово заявляв про бажання назавжди залишити політичну діяльність. Очевидно, потрібні були дуже вагомі причини, щоб змусити його передумати.
Однак повернення Іванішвілі стало не єдиною сенсацією цього списку, йдеться в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Повернення Іванішвілі: чому партія влади Грузії готується до неприємних сюрпризів на виборах. Далі – стислий її виклад.
Включення у виборчий список засновника і почесного голови партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі, який завжди був "головним козирем і рятівником-месією", вказує на те, що у владі відчувають якусь невпевненість.
Це при тому, що соціологічні опитування, які проводять на замовлення провладних телеканалів, дають "Мрії" 60% підтримки.
В іншому аналіз списку свідчить про відсутність інтересу грузинської влади до будь-яких значних змін. Хоча, "нову кров" теж влили. Серед іншого, у "топдвадцятку" увійшли золоті медалісти останніх Олімпійських ігор Лаша Талахадзе та Гено Петріашвілі, а також здебільшого "імпортовані" з бізнесу особи.
Однак більш важливим і дивовижним, ніж цей список, стала передвиборча політика партії влади, що викликає повну невизначеність навіть у її власних прихильників.
А обіцянки, які на мітингах озвучував сам Бідзіна Іванішвілі, виявилися настільки скандальними, що шокували значну частину громадянського суспільства, а також (що особливо важливо) наших західних партнерів.
Наприклад, під час поїздки до міста Амбролаурі Бідзіна Іванішвілі заявив про переслідування опозиційної партії "Єдиний національний рух" та її зникнення з грузинської політики разом із "сателітами" одразу після закінчення парламентських виборів.
Виходить, що "Грузинська мрія" прагне повністю очистити політичний фланг опозиції, встановивши однопартійну диктатуру.
У тому ж місті Амбролаурі Бідзіна Іванішвілі озвучив ще одну важливу тезу, яка стосується дуже чутливого і болючого для грузинського суспільства питання – відновлення територіальної цілісності Грузії.
Якщо коротко, то він проголосив максимальну підтримку суспільства та отримання конституційної більшості необхідною передумовою відновлення територіальної цілісності.
Однак він не уточнює, в який спосіб має намір цього досягти, і обмежується лише загальним формулюванням і "натхненним очікуванням можливостей".
Показовий момент: на тлі вкрай складних стосунків із Заходом "Грузинська мрія" йде на вибори під гаслом "Достойно в Європу", а також з обіцянками, що країна стане членом ЄС до 2030 року.
Для значної частини суспільства така стратегія виглядає відверто абсурдною – особливо на тлі дедалі жорсткішої критики від наших західних партнерів.
Усі ці фактори свідчать про одне: ситуація в Грузії вкрай тривожна, і на тлі майбутніх виборів спостерігаються ознаки гострої конфронтації.
Для "Грузинської мрії" абсолютно неприйнятна не просто перемога опозиції, а навіть втрата абсолютної більшості. Ба більше, заяви про необхідність отримання конституційної більшості показують, наскільки невпевнено почуваються представники влади.
Висновки невтішні: шанси на те, що "гарячі голови відступлять" і вибори пройдуть у конституційних межах, стрімко знижуються.
Попереду у Грузії дуже небезпечний період. І від того, як країна його пройде, може залежати її майбутнє на довгі роки.
Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Повернення Іванішвілі: чому партія влади Грузії готується до неприємних сюрпризів на виборах.