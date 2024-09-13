Почему в грузинской власти сами не верят в свое лидерство накануне определяющих выборов

Эту неделю можно назвать одной из важнейших в политической жизни Грузии. Страна официально вошла в избирательную кампанию – а уже 26 октября будет избран новый парламент.

На этом фоне партия власти представила свой "избирательный взвод мечты" – и этот список оказался очень показательным.

Прежде всего тем, что "Грузинская мечта" анонсировала возвращение в большую политику основателя партии и ее почетного председателя Бидзины Иванишвили – он станет первым номером избирательного списка.

Бидзина Иванишвили ранее неоднократно заявлял о желании навсегда оставить политическую деятельность. Очевидно, нужны были очень веские причины, чтобы заставить его передумать.

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Однако возвращение Иванишвили стало не единственной сенсацией этого списка, идет речь в статье профессора Грузинского технического университета, основателя Грузинско-Украинского центра Амирана Хевцуриани Возвращение Иванишвили: почему партия власти Грузии готовится к неприятным сюрпризам на выборах. Далее – краткое ее изложение.

Включение в избирательный список основателя и почетного председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, который всегда был "главным козырем и спасителем-мессией", указывает на то, что во власти чувствуют некую неуверенность.

Это при том, что социологические опросы, которые проводят по заказу провластных телеканалов, дают "Мечте" 60% поддержки.

В остальном анализ списка свидетельствует об отсутствии интереса грузинской власти к каким-либо значительным изменениям. Хотя, "новую кровь" тоже влили. Среди прочего, в "топ-двадцатку" вошли золотые медалисты последних Олимпийских игр Лаша Талахадзе и Гено Петриашвили, а также в основном "импортированные" из бизнеса лица.

Однако более важным и удивительным, чем этот список, стала предвыборная политика партии власти, вызывающая полную неопределенность даже у ее собственных сторонников.

А обещания, которые на митингах озвучивал сам Бидзина Иванишвили, оказались настолько скандальными, что шокировали значительную часть гражданского общества, а также (что особенно важно) наших западных партнеров.

Например, во время поездки в город Амбролаури Бидзина Иванишвили заявил о преследовании оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее исчезновении из грузинской политики вместе с "сателлитами" сразу после окончания парламентских выборов.

Получается, что "Грузинская мечта" стремится полностью очистить политический фланг оппозиции, установив однопартийную диктатуру.

В том же городе Амбролаури Бидзина Иванишвили озвучил еще один важный тезис, который касается очень чувствительного и болезненного для грузинского общества вопроса – восстановления территориальной целостности Грузии.

Если коротко, то он провозгласил максимальную поддержку общества и получение конституционного большинства необходимой предпосылкой восстановления территориальной целостности.

Однако он не уточняет, каким образом намерен этого достичь, и ограничивается лишь общей формулировкой и "воодушевленным ожиданием возможностей".

Показательный момент: на фоне крайне сложных отношений с Западом "Грузинская мечта" идет на выборы под лозунгом "Достойно в Европу", а также с обещаниями, что страна станет членом ЕС к 2030 году.

Для значительной части общества такая стратегия выглядит откровенно абсурдной – особенно на фоне все более жесткой критики от наших западных партнеров.

Все эти факторы говорят об одном: ситуация в Грузии крайне тревожная, и на фоне предстоящих выборов наблюдаются признаки острой конфронтации.

Для "Грузинской мечты" абсолютно неприемлема не просто победа оппозиции, а даже потеря абсолютного большинства. Более того, заявления о необходимости получения конституционного большинства показывают, насколько неуверенно чувствуют себя представители власти.

Выводы неутешительны: шансы на то, что "горячие головы отступят" и выборы пройдут в конституционных рамках, стремительно снижаются.

Впереди у Грузии очень опасный период. И от того, как страна его пройдет, может зависеть ее будущее на долгие годы.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Возвращение Иванишвили: почему партия власти Грузии готовится к неприятным сюрпризам на выборах.