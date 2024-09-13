В Австрії відхилили позов партії влади проти міністерки через підтримку еконорми ЄС

Прокуратура Австрії відхилила позов Австрійської народної партії канцлера Карла Негаммера проти міністерки клімату Леонори Гевесслер (партія "Зелені") через підтримку нею суперечливої екологічної норми ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Standard.

Державна прокуратура з економічних питань і корупції Австрії вирішила припинити розслідування проти Гевесслер і не планує додаткових кроків у цьому напрямку. Про це повідомили й Австрійську народну партію.

Причини закриття справи публічно не повідомлялись.

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Нагадаємо, йдеться про рішення міністерки клімату проголосувати на засіданні Ради ЄС у червні за суперечливий закон про відновлення природи. Стверджувалось, що голос представниці Австрії був вирішальним у схваленні цього законодавства.

Австрійська народна партія стверджувала, що Гевесслер порушила коаліційну домовленість і ухвалила рішення всупереч позиції уряду, тому вирішила подати проти неї позов через зловживання службовим становищем.

Генеральна секретарка австрійських "Зелених" Ольга Фоглауер уже заявила, що Австрійська народна партія має перепросити в Гевесслер за "безпідставні звинувачення".

Вона також закликала уряд відкликати позов до Суду ЄС про скасування ухваленої еконорми, аби не "опинитися в незручному становищі на європейській арені".

Суперечка в австрійському уряді виникла незадовго до парламентських виборів, де шанси на успіх має ультраправа, євроскептична та антиукраїнська Австрійська партія свободи.