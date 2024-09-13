В Австрии отклонили иск партии власти против министра из-за поддержки эконормы ЕС

Прокуратура Австрии отклонила иск Австрийской народной партии канцлера Карла Нехаммера против министра климата Леоноры Гевесслер (партия "Зеленые") из-за поддержки ею противоречивой экологической нормы ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Standard.

Государственная прокуратура по экономическим вопросам и коррупции Австрии решила прекратить расследование против Гевесслер и не планирует дополнительных шагов в этом направлении. Об этом уведомили и Австрийскую народную партию.

Причины закрытия дела публично не сообщались.

Реклама:

Напомним, речь идет о решении министра климата проголосовать на заседании Совета ЕС в июне за противоречивый закон о восстановлении природы. Утверждалось, что голос представительницы Австрии был решающим в одобрении этого законодательства.

Австрийская народная партия утверждала, что Гевесслер нарушила коалиционную договоренность и приняла решение вопреки позиции правительства, поэтому решено было подать против нее иск за злоупотребление служебным положением.

Генеральный секретарь австрийских "Зеленых" Ольга Фоглауэр уже заявила, что Австрийская народная партия должна извиниться перед Гевесслер за "безосновательные обвинения".

Она также призвала правительство отозвать иск в Суд ЕС об отмене принятой эконормы, чтобы не "оказаться в неудобном положении на европейской арене".

Спор в австрийском правительстве возник незадолго до парламентских выборов, где шансы на успех имеет ультраправая, евроскептическая и антиукраинская Австрийская партия свободы.