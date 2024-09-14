Генерал США: Тепер ми не очікуємо від РФ використання навіть тактичної ядерної зброї

Західні країни припускали можливість використання Росією ядерної зброї, переоцінивши підтримку Кремля з боку Китаю

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву під час 20-ї щорічної зустрічі YES зробив колишній голова Центрального Командування Збройних сил США та екскомандувач Об'єднаними Збройними силами Коаліції в Афганістані генерал Девід Петреус.

"На початку війни у нас було обґрунтоване опасання можливості використання Росією ядерної зброї. Це привело до попередження, що у випадку використання навіть тактичної ядерної зброї буде знищено Чорноморський флот",– розповів він.

"Проте згодом ми побачили межу підтримки Росії з боку Китаю. Зрештою, згодом Сі (китайський лідер Сі Цзіньпін) публічно закликав РФ утриматися від цього кроку. А потім таку заяву зробив і (прем’єр-міністр Індії Нарендра) Моді",– пояснює Петреус.

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На підставі цього він стверджує, що наразі "нема підстав говорити про ймовірність використання Росією навіть тактичної ядерної зброї. Не кажучи вже про стратегічну".

Як відомо, директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс вважає, що західні лідери не повинні бути залякані погрозами Кремля про ядерну ескалацію.

Він також згадав, що тоді президент США Джо Байден у листопаді 2022-го відправив його до Туреччини передати попередження главі Служби зовнішньої розвідки Росії Сергєю Наришкіну про "наслідки такої ескалації".

Про зустріч Бернса і Наришкіна стало відомо постфактум, причому, за даними ЗМІ, йшлось про готовність США застосувати неядерну зброю проти російських цілей, але з потенційно "значними наслідками".