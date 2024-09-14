Генерал США: Теперь мы не ожидаем от РФ использования даже тактического ядерного оружия

Западные страны предполагали возможность использования Россией ядерного оружия, переоценив поддержку Кремля со стороны Китая

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление во время 20-й ежегодной встречи YES сделал бывший глава Центрального Командования Вооруженных сил США и экс-командующий Объединенными Вооруженными силами Коалиции в Афганистане генерал Дэвид Петреус.

"В начале войны у нас было обоснованное опасение возможности использования Россией ядерного оружия. Это привело к предупреждению, что в случае использования даже тактического ядерного оружия будет уничтожен Черноморский флот",– рассказал он.

"Однако впоследствии мы увидели предел поддержки России со стороны Китая. В конце концов, впоследствии Си (китайский лидер Си Цзиньпин) публично призвал РФ воздержаться от этого шага. А потом такое заявление сделал и (премьер-министр Индии Нарендра) Моди",– объясняет Петреус.

Реклама:

На основании этого он утверждает, что сейчас "нет оснований говорить о вероятности использования Россией даже тактического ядерного оружия. Не говоря уже о стратегическом".

Как известно, директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс считает, что западные лидеры не должны быть запуганы угрозами Кремля о ядерной эскалации.

Он также вспомнил, что тогда президент США Джо Байден в ноябре 2022-го отправил его в Турцию передать предупреждение главе Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину о "последствиях такой эскалации".

О встрече Бернса и Нарышкина стало известно постфактум, причем, по данным СМИ, речь шла о готовности США применить неядерное оружие против российских целей, но с потенциально "значительными последствиями".