Сибіга звернувся до країн, які не приєднались до першого Саміту миру: "Це єдиний шлях"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав держави, які не брали участі у першому Саміті миру у Швейцарії, переглянути позицію та долучитися до наступного.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Сибіга заявив, що запропонованій Києвом "формулі миру" немає альтернатив.

The Peace Formula has no alternatives and is the only path toward a comprehensive, just, and lasting peace. We invite very state, leader, and organization that truly wishes peace to be restored to join the Peace Formula efforts alongside already a hundred global participants.

