Сибіга звернувся до країн, які не приєднались до першого Саміту миру: "Це єдиний шлях"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав держави, які не брали участі у першому Саміті миру у Швейцарії, переглянути позицію та долучитися до наступного.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Сибіга заявив, що запропонованій Києвом "формулі миру" немає альтернатив.

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"Це єдиний шлях до комплексного, справедливого і сталого миру. Ми запрошуємо кожну країну, кожного лідера та організацію, які справді прагнуть відновлення миру, долучатися до зусиль з реалізації "формули миру" поруч з сотнею наявних учасників з усього світу", – заявив Сибіга.

Він наголосив, що російсько-українську війну не можна розглядати як якийсь конфлікт між двома державами, оскільки йдеться про колоніальну загарбницьку війну, розпочату однією країною проти іншої.

"Ця війна має закінчитися справедливо, якщо ми хочемо зберегти мир у світі. Щоб примусити агресора до миру, нам потрібен глобальний дипломатичний фронт", – наголосив він.

Сибіга нагадав, що декларацію першого саміту підписали 94 держави і зараз триває підготовка до наступного.

"Запрошуємо усіх доєднуватися до наших миротворчих зусиль", – написав він.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що запрошення на другий Саміт миру представника Росії не слід трактувати як початок перемовин з РФ.

Він також сказав, що Україна хоче проводити другий Саміт миру не раніше, аніж буде завершена підготовка спільного плану з реалізації кожного пункту "формули миру".

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що підготовчий документ до другого Саміту миру буде готовий до листопада.

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