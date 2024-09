Сибига обратился к странам, которые не присоединились к первому Саммиту мира: "Это единственный путь"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал государства, которые не принимали участия в первом Саммите мира в Швейцарии, пересмотреть позицию и присоединиться к следующему.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Сибига заявил, что предложенной Киевом "формуле мира" нет альтернатив.

Реклама:

The Peace Formula has no alternatives and is the only path toward a comprehensive, just, and lasting peace. We invite very state, leader, and organization that truly wishes peace to be restored to join the Peace Formula efforts alongside already a hundred global participants.