Сибига обратился к странам, которые не присоединились к первому Саммиту мира: "Это единственный путь"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал государства, которые не принимали участия в первом Саммите мира в Швейцарии, пересмотреть позицию и присоединиться к следующему.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Сибига заявил, что предложенной Киевом "формуле мира" нет альтернатив.

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The Peace Formula has no alternatives and is the only path toward a comprehensive, just, and lasting peace. We invite very state, leader, and organization that truly wishes peace to be restored to join the Peace Formula efforts alongside already a hundred global participants. – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 14, 2024

"Это единственный путь к комплексному, справедливому и устойчивому миру. Мы приглашаем каждую страну, каждого лидера и организацию, которые действительно стремятся к восстановлению мира, участвовать в усилиях по реализации "формулы мира" рядом с сотней имеющихся участников со всего мира", – заявил Сибига.

Он подчеркнул, что российско-украинскую войну нельзя рассматривать как какой-то конфликт между двумя государствами, поскольку речь идет о колониальной захватнической войне, начатой одной страной против другой.

"Эта война должна закончиться справедливо, если мы хотим сохранить мир в мире. Чтобы принудить агрессора к миру, нам нужен глобальный дипломатический фронт", – подчеркнул он.

Сибига напомнил, что декларацию первого саммита подписали 94 государства и сейчас идет подготовка к следующему.

"Приглашаем всех присоединяться к нашим миротворческим усилиям", – написал он.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что приглашение на второй Саммит мира представителя России не следует трактовать как начало переговоров с РФ.

Он также сказал, что Украина хочет проводить второй Саммит мира не раньше, чем будет завершена подготовка совместного плана по реализации каждого пункта "формулы мира".

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что подготовительный документ ко второму Саммиту мира будет готов до ноября.

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