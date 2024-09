Глава МЗС звернувся до партнерів після удару РФ по багатоповерхівці в Харкові

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після удару РФ по Харкову в неділю закликав партнерів зняти всі обмеження на використання переданої Україні зброї.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Міністр зазначив, що Україна повинна мати можливість завдавати удару у відповідь.

"Черговий варварський російський удар по житловому будинку в Харкові. Щонайменше 30 поранених, серед яких є діти. Нам потрібно, щоб партнери зняли всі обмеження на використання зброї, щоб Україна могла знищити російські аеродроми, бомбардувальники та пускові установки", – заявив глава МЗС України.

Another barbaric Russian strike on a residential building in Kharkiv. At least 30 injured, including children. We need partners to lift all restrictions on the use of weapons so that Ukraine can destroy Russian airfields, bombers, and launch sites. Let Ukraine strike back. pic.twitter.com/xLpSG9KLFv