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Глава МЗС звернувся до партнерів після удару РФ по багатоповерхівці в Харкові

Новини — Неділя, 15 вересня 2024, 17:14 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після удару РФ по Харкову в неділю закликав партнерів зняти всі обмеження на використання переданої Україні зброї. 

Про це Сибіга написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Міністр зазначив, що Україна повинна мати можливість завдавати удару у відповідь. 

"Черговий варварський російський удар по житловому будинку в Харкові. Щонайменше 30 поранених, серед яких є діти. Нам потрібно, щоб партнери зняли всі обмеження на використання зброї, щоб Україна могла знищити російські аеродроми, бомбардувальники та пускові установки", – заявив глава МЗС України.

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Сибіга також висловлював переконання, що союзники повинні посилити підтримку Києва попри погрози російського лідера Владіміра Путіна, оскільки попри слова він нічого не робить.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок удару авіабомбами в неділю пошкоджено багатоповерхівку у Харкові, між 9-м та 12-м поверхами – пожежа й завали. Відомо про майже 30 поранених, серед них діти.

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