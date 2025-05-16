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Німецький депутат двічі залишав засідання Бундестагу через берет

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Новини — П'ятниця, 16 травня 2025, 10:59 — Христина Бондарєва

Депутат Бундестагу Марсель Бауер від Лівої партії у четвер був змушений двічі залишити сесійну залу через те, що носив берет. 

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації видання Spiegel.

Спочатку спікерка Бундестагу Юлія Кльокнер попросила його або зняти головний убір, або вийти. 

"Я прошу вас про це, тому що це не є прийнятним у цій палаті. А якщо ви не можете цього зробити, прошу вас залишити зал", – сказала спікерка, представниця керівної партії ХДС.

Бауер вийшов, але згодом повернувся – знову в береті. Тому вже віцепрезидентка парламенту Андреа Ліндгольц попросила 33-річного депутата зняти головний убір.

Коли він не послухав, вона під оплески депутатів від ХДС/ХСС та "АдН" прогнала його з поточного пленарного засідання.

В документі про правила доступу та поведінки в Бундестазі сказано, що "одяг і поведінка повинні відповідати достоїнству палати". Точних правил щодо того, що саме підпадає під ці вимоги, немає, тому головні убори офіційно не заборонені. 

Нагадаємо, в березні російського посла в Болгарії вигнали з виставки в Софії під вигуки "Вбивця!".

А з парламенту Словаччини вигнали опозиційного депутата через футболку з "гаслом".

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