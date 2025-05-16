Німецький депутат двічі залишав засідання Бундестагу через берет

Депутат Бундестагу Марсель Бауер від Лівої партії у четвер був змушений двічі залишити сесійну залу через те, що носив берет.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації видання Spiegel.

Спочатку спікерка Бундестагу Юлія Кльокнер попросила його або зняти головний убір, або вийти.

"Я прошу вас про це, тому що це не є прийнятним у цій палаті. А якщо ви не можете цього зробити, прошу вас залишити зал", – сказала спікерка, представниця керівної партії ХДС.

RESPEKT Frau Klöckner!

Linken-Abgeordneter Marcel Bauer wurde aus dem Bundestag geworfen – Grund: seine Baskenmütze. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) forderte ihn auf, das gute Stück abzunehmen. Bauer weigerte sich – und musste daraufhin den Saal verlassen. Hut ab...… pic.twitter.com/p3cXPMT4NT – Aufsässige NEWS (@AufsassigeNEWS) May 15, 2025

Бауер вийшов, але згодом повернувся – знову в береті. Тому вже віцепрезидентка парламенту Андреа Ліндгольц попросила 33-річного депутата зняти головний убір.

Коли він не послухав, вона під оплески депутатів від ХДС/ХСС та "АдН" прогнала його з поточного пленарного засідання.

В документі про правила доступу та поведінки в Бундестазі сказано, що "одяг і поведінка повинні відповідати достоїнству палати". Точних правил щодо того, що саме підпадає під ці вимоги, немає, тому головні убори офіційно не заборонені.

Нагадаємо, в березні російського посла в Болгарії вигнали з виставки в Софії під вигуки "Вбивця!".

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