Макрон каже, що ЄС повинен переосмислити свої відносини з Британією

Президент Франції Емманюель Макрон напередодні саміту між Британією та ЄС наступного тижня висловився за перегляд відносин між Європейським Союзом та Сполученим Королівством.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Макрона наводить агентство Bloomberg.

Макрон виступав на конференції JPMorgan Global Markets Conference в Парижі, відзначивши, що це є пріоритетом для ЄС у найближчі місяці.

"Після Brexit нам потрібно змінити і повністю переосмислити відносини", – сказав французький президент.

Він додав, що якщо ЄС і Велика Британія зможуть досягти цього разом, це може змінити обличчя континенту.

Заклик Макрона до пожвавлення відносин з Лондоном перегукується з коментарями нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, висловленими в середу.

Водночас коментарі Макрона пролунали на тлі спроб Великої Британії та Європейського Союзу вирішити суперечки щодо рибальства та контролю за якістю продуктів харчування за тиждень до саміту в Лондоні, на якому прем'єр-міністр Кір Стармер планує оголосити про значне перезавантаження відносин після Brexit.

Залишаються сподівання, що обидві сторони зможуть домовитися про текст трьох документів, які будуть опубліковані під час заходу 19 травня: про партнерство в галузі оборони та безпеки, про спільну угоду щодо майбутніх відносин в інших сферах та про спільну заяву, в якій буде підтверджено їхній союз в умовах геополітичної невизначеності.

Тим часом, як повідомили на початку цього тижня в Букінгемському палаці, король Чарльз III прийме Макрона з першим державним візитом до Великої Британії в липні.

Під час візиту Макрон також проведе саміт зі Стармером. Стармер і Макрон тісно співпрацювали останніми місяцями, очолюючи європейську реакцію на війну Росії в Україні та формуючи "коаліцію рішучих" країн.

Вони також намагалися переконати президента США Дональда Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо лідера Росії Владіміра Путіна.