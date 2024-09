Глава МИД обратился к партнерам после удара РФ по многоэтажке в Харькове

Министр иностранных дел Андрей Сибига после удара РФ по Харькову в воскресенье призвал партнеров снять все ограничения на использование переданного Украине оружия.

Об этом Сибига написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что Украина должна иметь возможность наносить ответный удар.

"Очередной варварский российский удар по жилому дому в Харькове. По меньшей мере 30 раненых, среди которых есть дети. Нам нужно, чтобы партнеры сняли все ограничения на использование оружия, чтобы Украина могла уничтожить российские аэродромы, бомбардировщики и пусковые установки", – заявил глава МИД Украины.

Another barbaric Russian strike on a residential building in Kharkiv. At least 30 injured, including children. We need partners to lift all restrictions on the use of weapons so that Ukraine can destroy Russian airfields, bombers, and launch sites. Let Ukraine strike back. pic.twitter.com/xLpSG9KLFv