Макрон пропонує очільника МЗС Сежурне на посаду єврокомісара

Президент Франції Емманюель Макрон пропонує очільнику Міністерства закордонних і європейських справ замінити Тьєррі Бретона на посаді єврокомісара.

Про це було оголошено в Єлисейському палаці, пише BFM, передає "Європейська правда".

Макрон пропонує очільнику французького МЗС Стефану Сежурне замінити єврокомісара Тьєррі Бретона на посаді, повідомили журналісти.

Як зазначило видання, новопризначений прем’єр Франції Мішель Барньє "вірить, що наступний французький комісар зможе активно працювати задля успіху наступної Європейської колегії в загальних інтересах ЄС".

Реклама:

Бретон у понеділок 16 вересня подав у відставку з Єврокомісії, заявивши, що кілька днів тому глава комісії Урсула фон дер Ляєн нібито попросила Францію відкликати його як кандидата до нового складу ЄК "з особистих причин"

Бретону як "важковаговику" від однієї з ключових країн ЄС прогнозували впливове портфоліо.

Читайте також: 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні.