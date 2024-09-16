Єврокомісар Бретон від Франції несподівано подав у відставку та не увійде до нового складу ЄК

Французький єврокомісар Тьєррі Бретон подав у відставку нібито через відмову президентки Урсули фон дер Ляєн включати його до нового складу Єврокомісії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Х (Twitter).

У понеділок Бретон, комісар з промисловості та внутрішнього ринку, опублікував свій лист на ім’я президентки Єврокомісії фон дер Ляєн.

Він заявив, що кілька днів тому фон дер Ляєн нібито попросила Францію відкликати його як кандидата до нового складу ЄК "з особистих причин", хоча ніяк не обговорювала це з ним, в обмін на більш впливову посаду. За його словами, вона отримала згоду Парижа і Франція запропонує іншу кандидатуру.

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"З огляду на останні події… я роблю висновок, що більше не можу виконувати свої посадові обов’язки. Відтак я невідкладно йду у відставку з посади єврокомісара", – заявив Бретон.

Деталі конфлікту між Бретоном і президенткою Єврокомісії наразі не відомі.

В офісі Урсули фон дер Ляєн поки не прокоментували його заяву.

Бретону як "важковаговику" від однієї з ключових країн ЄС прогнозували впливове портфоліо.

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