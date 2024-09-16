Макрон предлагает главу МИД Сежурне на должность еврокомиссара

Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагает главе Министерства иностранных и европейских дел заменить Тьерри Бретона на должности еврокомиссара.

Об этом было объявлено в Елисейском дворце, пишет BFM, передает "Европейская правда".

Макрон предлагает главе французского МИД Стефану Сежурне заменить еврокомиссара Тьерри Бретона в должности, сообщили журналисты.

Как отметило издание, новоназначенный премьер Франции Мишель Барнье "верит, что следующий французский комиссар сможет активно работать для успеха следующей Европейской коллегии в общих интересах ЕС".

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Бретон в понедельник 16 сентября подал в отставку из Еврокомиссии, заявив, что несколько дней назад глава комиссии Урсула фон дер Ляйен якобы попросила Францию отозвать его как кандидата в новый состав ЕК "по личным причинам"

Бретону как "тяжеловесу" от одной из ключевых стран ЕС прогнозировали влиятельное портфолио.

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