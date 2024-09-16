У Франції почали суд над джихадистом, пов’язаним з нападниками на Charlie Hebdo

Французький джихадист Пітер Шериф, який регулярно контактував із нападниками на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo у 2015 році, у понеділок, 16 вересня, постав перед судом у Парижі.

Про це, як пише "Європейська правда", передає France 24.

42-річний Пітер Шериф, також відомий як Абу Хамза, протягом багатьох років, як вважається, воював у лавах екстремістського угруповання "Аль-Каїда на Аравійському півострові" та був заарештований у Джибуті у 2018 році.

Шерифа в Парижі судять за злочини, пов'язані з тероризмом, імовірно скоєні в період з 2011 по 2018 рік, а також за викрадення трьох французьких гуманітарних працівників у Ємені.

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Йому не було висунуто офіційних звинувачень у зв'язку з нападом на Charlie Hebdo, але вважається, що він знав про план здійснення теракту та підтримував контакти з одним із нападників – Шерифом Куаші.

Сам Шериф ще у 2020 році, даючи покази як свідок під час суду у справі про теракт Charlie Hebdo, заперечував, що знав про напад, і наполягав, що не мав до нього жодного стосунку.

Судовий розгляд справи триватиме до початку жовтня.

У січні 2015 року у Парижі сталась серія терактів у редакції Charlie Hebdo та в магазині кошерної їжі. Під час нападу убили 12 людей, зокрема відомих карикатуристів, і двох поліцейських.

Судовий процес стосовно цих нападів став наймасштабнішим в історії Франції у справі про тероризм. Обвинувальні вироки оголосили у грудні 2020 року.