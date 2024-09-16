Во Франции начали суд над джихадистом, связанным с нападавшими на Charlie Hebdo

Французский джихадист Питер Шериф, который регулярно контактировал с нападающими на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в 2015 году, в понедельник, 16 сентября, предстал перед судом в Париже.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает France 24.

42-летний Питер Шериф, также известный как Абу Хамза, в течение многих лет, как считается, воевал в рядах экстремистской группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" и был арестован в Джибути в 2018 году.

Шерифа в Париже судят за преступления, связанные с терроризмом, предположительно совершенные в период с 2011 по 2018 год, а также за похищение трех французских гуманитарных работников в Йемене.

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Ему не было выдвинуто официальных обвинений в связи с нападением на Charlie Hebdo, но считается, что он знал о плане совершения теракта и поддерживал контакты с одним из нападавших – Шерифом Куаши.

Сам Шериф еще в 2020 году, давая показания в качестве свидетеля во время суда по делу о теракте Charlie Hebdo, отрицал, что знал о нападении, и настаивал, что не имел к нему никакого отношения.

Судебное разбирательство дела продлится до начала октября.

В январе 2015 года в Париже произошла серия терактов в редакции Charlie Hebdo и в магазине кошерной пищи. Во время нападения убили 12 человек, в том числе известных карикатуристов, и двух полицейских.

Судебный процесс в отношении этих нападений стал самым масштабным в истории Франции по делу о терроризме. Обвинительные приговоры объявили в декабре 2020 года.